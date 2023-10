ESCLUSIVA JUVE / Venditti: “Il primo colpo di gennaio sarà…”

La redazione di Juvenews.eu si è mossa per cercare di capire quali saranno le prossime tappe di casa bianconera. Ecco cosa ci hanno detto

Milan-Juventus sarà decisiva in chiave scudetto? Quale centrocampista acquisterà la società bianconera per far fronte alla lunga squalifica di Paul Pogba? Al fine di far lumi su ciò, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Marco Venditti, giornalista e saggista di rilievo al seguito della Vecchia Signora.

Milan-Juventus è decisiva in chiave scudetto?

“Mi è capitato di parlare del tema “crocevia” con Allegri in una recente conferenza stampa. Benché lui sostenga legittimamente che non ci siano ancora partite decisive, io ritengo quella di San Siro una partita che costituisce un passaggio importante per il campionato della Juventus”.

Per quali ragioni?

“Perché la Juve affronterà a San Siro un Milan certamente competitivo, ma privo degli squalificati Maignan e Teho Hernandez. Per cui, i bianconeri potrebbero approfittarne e battere una diretta concorrente per le posizioni di rilievo. Sarà, appunto, un crocevia”.

Ti risulta una Juventus già operativa in vista del mercato di gennaio?

“La Juve è inevitabilmente al lavoro per un centrocampista. La squalifica di Pogba, obbliga Giuntoli a intervenire. Sul suo taccuino ci sono diversi nomi…”.

Il più gettonato?

“Mi risulta che la Juve stia seguendo con particolare interesse Habib Diarra. Ma attenzione a un fattore, cui bisogna prestare molta attenzione…”.

Prego.

“Come da tradizione, ma anche per strategia presente condivisa, il vero mercato della Juventus sarà in estate, non a gennaio. In quella circostanza, si decreteranno le mosse più importanti”.

