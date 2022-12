Bompastor: “La Juve ci crea difficoltà, sono molto preparate”

Sonia Bompastor , allenatrice del Lione Women, ha detto la sua sulla sfida con la Juventus . Ecco le sue parole: " Le incontriamo regolarmente e sanno creare difficoltà. Abbiamo vissuto scenari sorprendenti, ricordo la nostra espulsione l'anno scorso. Non mollano la presa, sono preparate a livello tattico, hanno giocatrici veloci che fanno male e creano difficoltà. Domani sarà combattuta, loro vogliono qualificarsi e faranno di tutto per raggiungere questa qualificazione".

Sul gruppo: "Abbiamo ritrovato nuova freschezza, la caviglia di Sara va molto meglio dopo tre mesi fuori. Porterà freschezza, sta tornando anche Carpenter, non ancora al massimo ma sta meglio. Schiereremo le stesse giocatrici dell'Arsenal ma con Sara. Dopo un inizio diverso abbiamo vinto tre match di fila. Siamo sempre qui per vincere, abbiamo cambiato approccio a livello mentale, è cambiato. Siamo a casa, vinceremo, la posizione è più comoda rispetto all'inizio".

Sulla gara: "Difficile predire i cambi ora. Le sostituzioni si fanno in base al contesto. Abbiamo giocatrici efficaci e veloci che sono tornate. Io devo poter contare su di loro anche per pochi minuti. A livello di gestione vedrò in base al contesto. Siamo contenti che l'acquisizione sia stata ufficializzata e se ne possa parlare. Ne abbiamo parlato a lungo. Questo può fare in modo che ci sia una ventata di freschezza in termini di concorrenza e prontezza per il confronto necessario con la parte maschile".