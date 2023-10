L’infortunio di Danilo inguaia la difesa: pronti in due dalla Next Gen

Il difensore brasiliano si è fermato in nazionale ed in rosa Allegri può contare solo su altri tre difensori

La Juventus aspetta la ripresa del campionato, quando scenderà in campo contro il Milan a San Siro, nella partita valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno la vittoria per ridurre il gap dai rossoneri, primi in classifica con quattro lunghezze di vantaggio sui bianconeri terzi. Una partita importante dunque, alla quale la squadra di Allegri potrebbe arrivare con qualche problema.

Oltre alle defezioni a centrocampo, che con le probabili squalifiche di Pogba e Fagioli ha perso due pezzi, l'infortunio di Danilo ha acceso l'allarme anche per quanto riguarda il reparto arretrato. Il brasiliano si è fermato in Nazionale e le sue condizioni verranno valutate in questi giorni, ma a prescindere dal suo recupero per il Milan, la coperta per Allegri in difesa sta diventando corta.

Per questo il tecnico toscano è deciso ad attingere dalla formazione Next Gen: dopo la promozione di Dean Huijsen in prima squadra infatti, con il calciatore che sta facendo la spola con la Next Gen, un altro giocatore potrebbe essere promosso da Allegri. Con la possibile assenza contemporanea di Danilo ed Alex Sandro infatti, Tarik Muharemovic, alla terza stagione in bianconero, sarebbe il prescelto del tecnico per il salto in prima squadra.

