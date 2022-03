Juve, la Liga sembra snobbare Dybala: la situazione

La Joya e la Juventus si separeranno a fine stagione. Ma le squadre del campionato spagnolo non stanno facendo la fila per arrivare a lui.

redazionejuvenews

Ormai da più di una settimana è ufficiale che la Juventus non rinnoverà il contratto a Paulo Dybala. A fine stagione quindi l'argentino lascerà Torino dopo sette anni. Dal giorno dell'annuncio si inseguono le voci sulla sua futura destinazione. Tante di queste sono riferite al campionato spagnolo, che sembra una meta possibile e appetibile per il giocatore. Ma finora le squadre della Liga non sembrano aver fatto molti verso il giocatore argentino. Nei giorni scorsi El Nacional, quotidiano digitale catalano, ha attribuito a Xavi Hernandez la definizione di "sopravvalutato", in riferimento all'attaccante bianconero. Nessun virgolettato o dichiarazione pubblica, ma secondo le fonti del giornale il tecnico del Barcellonanon avrebbe nei suoi piani l'acquisto di Dybala.

Non ci sono conferme su questo, ma nemmeno smentite pubbliche e il club blaugrana in ogni caso non ha fatto mosse verso di lui in queste settimane. E lo stesso si può dire anche dell'altra grandissima di Spagna, il Real Madrid. Un timido sondaggio, ma nessun esito positivo. Al momento insomma non sembra che la Joya sarà uno dei protagonisti del Clasico nella prossima stagione.

L'altra squadra di Madrid, l'Atletico, ha invece mostrato un interesse per il giocatore. E ancor di più lo ha fatto il Siviglia, che gradirebbe molto il suo profilo a livello tecnico. Ma per entrambi i club il nodo è un altro: le richieste economiche del giocatore, molto alte sia come stipendio annuale che come premio alla firma. Un problema non da poco, soprattutto per il club andaluso, che è quello con meno disponibilità tra i due. Al momento quindi non sono possibilità chiuse, ma si potrebbero concretizzare solo in caso di una riduzione delle pretese. In questo senso quindi è chiaro che le richieste di un ingaggio di un certo livello da parte dell'entourage di Dybala sarebbero legittimate da un grande finale di stagione con la Juventus. Se finisse in crescendo, le pretendenti potrebbero essere di più e disposte a dargli quello che chiede. Ora sta a lui, magari a partire da Juventus-Inter.