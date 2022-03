Juve, è stato deciso il futuro di Bernardeschi? Le ultime

La società bianconera sta lavorando sui giocatori in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno. Uno di questi è proprio l'ex Fiorentina.

redazionejuvenews

La Juventus continua a lavorare sui giocatori in scadenza di contratto. Erano diversi infatti ad avere la scadenza fissata al 30 giugno e i loro destini saranno diversi. Con Paulo Dybala è stato deciso di chiudere ogni possibilità e far cessare la sua esperienza bianconera. Con Mattia Perininvece è stato trovato l'accordo e sembrano mancare solo le firme. Per quanto riguarda Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio, da tempo c'è ottimismo sulla loro permanenza a Torino. Ma c'è qualcun altro che potrebbe fare lo stesso percorso della Joya.

Si tratta di Federico Bernardeschi. Secondo l'edizione online di Repubblica, il giocatore verrà lasciato libero a fine stagione. La società non avrebbe quindi messo sul tavolo nessuna proposta di rinnovo e quindi anche con lui potrebbe esserci un taglio netto come con l'argentino. Nelle ultime settimane ci sono state delle trattative, diversi contatti, in un clima sereno e disteso. Eppure l'idea della società sarebbe quella di dirsi addio. L'ex viola ha un contratto a cifre importanti, con uno stipendio da oltre 4 milioni di euro a stagione, e da tempo ormai è solo un'alternativa. La politica della società sembra andare in un'altra direzione.

L'avventura alla Juve di Bernardeschi quindi potrebbe essere agli sgoccioli dopo cinque anni. Ai tempi del suo arrivo era stato un colpo importante, acquistato versando 40 milioni di euro nelle casse della Fiorentina. Ma il suo impatto non è stato quello sperato e il rendimento nemmeno paragonabile a quello avuto a Firenze. Non ha mai avuto il posto da titolare fisso e nemmeno un ruolo specifico a livello tattico ed è riuscito a segnare solo 11 reti. In questa stagione aveva trovato un po' più di continuità, ma solo fino a gennaio e in una Juventus che non era partita bene. Maurizio Arrivabene quindi potrebbe decidere di non proporre un prolungamento a cifre inferiori, come era nelle previsioni, ma di lasciar andare il fantasista senza altre contrattazioni.