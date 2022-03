Tacchinardi: “Dispiace che vadano in Turchia giocatori di Juve-Inter”

L'ex centrocampista della Juve è intervenuto a Maracanà su TMW Radio, parlando del commissario tecnico e del futuro della nostra Nazionale.

redazionejuvenews

Oggi Roberto Mancini ha sciolto le sue riserve. Il c.t. ha parlato in conferenza stampa insieme a Bonucci, alla vigilia della partita contro la Turchia, e ha confermato che resterà sulla panchina azzurra. Sarà lui quindi a guidare la difficile ripartenza dopo l'esclusione dal prossimo Mondiale in Qatar. A commentare la notizia è stato anche Alessio Tacchinardi. L'ex centrocampista della Juventus ha parlato a Maracanà su TMW Radio.

Queste le sue parole: "Io ho interpretato le parole del mister come una grandissima delusione per l’eliminazione. Probabilmente in questo momento è più un allenatore da Nazionale che da club, ossia tutti i giorni. Ho molta fiducia in Mancini, ma deve esserci un cambio di passo. Per essere stati eliminati qualche errore ci deve essere stato da parte di tutti, ma sono contento che lui rimanga".

E ora bisogna ricominciare: "Si riparte dalla fame dei più giovani. La cosa più bella del calcio è che non c’è riconoscenza per i titoli vinti. Puoi vincere un campionato e l’anno dopo finire in panchina. Insomma è necessario dare una rinfrescata a questa Nazionale con molti giovani e nel caso questi commettano errori vanno incoraggiati. Per quanto riguarda i 'vecchi', invece, bisogna vedere la loro motivazione e voglia di fare. E anche proporre qualcosa di nuovo da un punto di vista della tattica, senza buttare via quello che si è fatto. Secondo me in certi momenti può servire uno solo dei due tra Jorginho e Verratti. In caso di partite con squadre molto chiuse Jorginho può venire meno. E’ un calciatore fortissimo, però possiamo pensare in partite più chiuse di usarne uno solo dei due e mettere un altro attaccante per cercare di segnare".

Infine, su chi è tornato a casa in anticipo tra i giocatori azzurri, ha detto: "Ci sono sempre queste polemiche. Diciamo dispiace che magari vadano in Turchia calciatori di Juventus-Inter, prima di un match così importante per la stagione, per una partita della Nazionale non di grandissimo valore. Questa partita poteva essere il via per anche mettere diversi giovani".