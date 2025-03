Licari: “La Juventus si vedrà negli scontri diretti”

Fabio Licari, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Champions per i bianconeri.

Fabio Licari, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Non era difficile far meglio dell’ultima strampalata Juve di Thiago Motta. A Tudor sono bastate un paio di mosse di buon senso, Yildiz al centro, Nico a destra, linee più vicine, protezione difensiva, e finalmente l’empatia con i giocatori, per tornare al successo. La reazione dei bianconeri in campo, poi, non era neanche quotata: quasi tutti non vedevano l’ora di liberarsi di un tecnico ogni giorno più ingombrante e che sacrificava totalmente le loro caratteristiche all’idea (alla fin fine sbagliata). L’1-0 al Genoa vale tre punti in classifica e dieci nel morale”.

Sulla lotta Champions

“Ma sinceramente niente di entusiasmante in prospettiva Champions. Il problema di Tudor è che tutti i bonus se li è giocati il suo predecessore e non c’è più margine d’errore. Il Genoa, con la sua tattica attendista per affollare il centrocampo e restare in partita fino alla fine, ma scarsa vocazione da gol, non era certo il peggiore degli rivali che potesse capitare. Il bello viene subito: è contro la Roma che si capirà se i segnali interessanti percepiti nei primi novanta pragmatici minuti di Tudor sono stati davvero la svolta. Correre potrebbe non bastare. Saranno gli scontri diretti proprio con Bologna, Roma e Lazio a dare la cifra del ciclo Tudor e decidere il futuro nelle coppe. Con il nuovo sistema tattico, intanto, alcuni interpreti sono stati restituiti alla loro collocazione ideale, smascherando così l’incomprensibile testardaggine di Thiago Motta. Non c’è un regista vero, non è chiaro a questo punto se Douglas Luiz lo sia, e anche per questo la fluidità di manovra di Cambiaso potrebbe essere davvero utile. Ancora: cancellare le ali non può rendere felice Conceiçao che spesso ha risolto assalti a vuoto contro difese affollate. Vlahovic non è il centravanti frenetico che non controlla un pallone e sbaglia sempre posizione nei contrasti, ma anche per lui la maglia di un top club ha un peso complicato da alleggerire”. Intanto ecco le parole di Tudor<<<