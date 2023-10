Licari: “A quale categoria appartiene la Juve? Sublimazione del cinismo”

Fabio Licari, nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la corsa delle varie squadre di Serie A in campionato. Spazio ovviamente anche alla Juventus, attualmente al terzo gradino del podio insieme alla Fiorentina dopo il successo nel derby. Ecco cosa ha scritto: "Doveva essere un testa a testa Napoli-Inter. Poi la vera antagonista dei nerazzurri è diventata la Juve senza coppe. Infine il Milan massacrato nel derby sembrava pronto per la ricostruzione. Stato dell’arte: Pioli in fuga, Inter che frena, Juve in risalita e Fiorentina splendente che s’insinua a sorpresa in zona Champions, precipitando Garcia in una dimensione pericolosamente simile alla crisi. E siamo soltanto all’ottava giornata".