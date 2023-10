Adani: “Con questo spirito la Juventus se la gioca per il primo posto”

Lele Adani , ospite alla DS, ha commentato la prestazione della Juventus contro il Torino . Ecco le sue parole: "La Juventus trova sé stessa quando è rabbiosa, quando come ha fatto Bremer anche in una partita non giocata bene, ci ha lasciato la testa, prendendo un calcio in faccia ricordando Chiellini , pur di contribuire al primo gol".

L'ex calciatore ha proseguito: "Se non riesce a trovare la via della porta, si segna anche con i calci piazzati. Si procura anche l'errore del portiere avversario e quando la Juventus fa questo, la ritrovo nello spirito, nella voglia di essere in alto, nel cercare di non accampare scuse, nel non ricorrere alle assenze perché rispetto alla gara di Bergamo non avevamo nemmeno Chiesa, sono partiti con Kean, convocato da Spalletti.Poi è entrato Milik e ha fatto la differenza con il gol che ha chiuso la partita.Questa Juve con questo spirito è assolutamente credibile e gioca per arrivare prima".