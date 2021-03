Lewandowski e gli idoli bianconeri: “Prima Baggio poi Del Piero, li ammiravo molto”

L'attaccante del Bayern Monaco ha parlato delle sue fonti di ispirazione

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Porto, e come tutte le altre squadre italiane ha dovuto abbandonare la Champions League agli ottavi di finale. Una delusione cocente per i bianconeri, che da favoriti nella partita contro il Porto sono riusciti a farsi eliminare dopo la sconfitta al Do Dragao e la vittoria allo Stadium, che ha segnato la loro eliminazione per il minor numero di gol in trasferta.

Oltre ai bianconeri anche l'Atalanta e la Lazio sono state eliminate, con i biancocelesti che sono usciti grazie alle sconfitte rimediate contro il Bayern Monaco. Proprio l'attaccante dei bavaresi Robert Lewandowski, ha parlato intervistato dai microfoni della BILD, alla quale ha rivelato chi fossero i suoi idoli, con una netta predominanza di giocatori della Juventus: "Ricordo che quando avevo sei anni c'era un solo idolo per me: Roberto Baggio. In seguito Alessandro Del Piero è diventato il mio modello, lo ammiravo molto. Tuttavia, non potevo ancora giudicare esattamente cosa caratterizzasse il loro stile di gioco, ero troppo giovane. In seguito mi ha colpito la leggenda dell'Arsenal, Thierry Henry. I suoi movimenti, i suoi scatti in profondità, le reti e le vittorie: erano le qualità che volevo avere. Volevo imitarlo in tutto".