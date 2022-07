Lewandowski sfida la Juve: “Vogliamo vincere sempre, anche le amichevoli”

La Juventus sta affrontando la seconda parte del suo ritiro in America , dove è impegnata nella tournée per gli USA . Dopo aver vinto la prima amichevole contro i messicani del Deportivo Guadalajara, la squadra di Massimiliano Allegri è attesa nella notte italiana dalla sfida contro il Barcellona , secondo e penultimo test prima del ritorno in Italia. La tournée terminerà infatti con la partita contro il Real Madrid , dopo la quale la Juventus farà ritorno in Italia per finire la preparazione.

"Tutti mi stanno aiutando a inserirmi il prima possibile. Sono qui per fare il meglio che posso. Se giochi per il Barcellona è ovvio pensare sempre a vincere dei titoli ma le cose devono andare passo dopo passo. Con il nostro potenziale possiamo rimanere in alto e lottare. Questa stagione andrà meglio della precedente. Quanti altri anni posso restare al mio miglior livello? È difficile rispondere. Mi sento molto bene fisicamente. I quattro gol contro il Madrid? È successo qualche anno fa. Tutti ricordano quella partita. Dobbiamo pensare però a cosa possiamo fare, non a cosa abbiamo fatto. Ho sempre in testa di vincere le partite e di segnare gol. Non importa la partita o l'avversario. Ho sempre fame di vincere. C'è un grande potenziale in questa squadra. Tutti noi dobbiamo lavorare insieme e crescere passo dopo passo. Ogni partita di pre-campionato per noi è importante, per prepararci bene alla stagione. Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Abbiamo una mentalità vincente. Vogliamo vincere sempre, anche le amichevoli".