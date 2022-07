Mercato Juve / Non solo Morata, Cherubini sogna questi 16 colpi folli

Sarà la Juventus la squadra da battere quest'anno? E' questo l'augurio dei tifosi bianconeri, soddisfattissimi degli arrivi di Bremer, Di Maria e Pogba, ma convinti che la dirigenza juventina possa ancora fare molto per alzare l'asticella. A onor del vero, lo stesso Max Allegri avrebbe fatto capire alla società che manca qualcosa per definire la rosa completa a tutti gli effetti. Nell'immediato sicuramente servono un paio di attaccanti (un esterno e un centravanti), un regista di centrocampo e un altro difensore centrale. Per ora riteniamoci soddisfatti di Alex Sandro e Luca Pellegrini sulla corsia sinistra, ma anche lì forse servirebbe un innesto di alto livello. Quello che vogliamo fare nel nostro pezzo però, non riguarda solo la sessione estiva in pieno corso. Vogliamo guardare avanti.