Juve, Zazzaroni: “Possibile addio di Giuntoli? Non ne sono convinto”

Giuntoli può dire addio alla Juve nel corso della prossima estate? Il parere del giornalista Ivan Zazzaroni

Mancano ancora otto partite al termine di questa stagione ma è impossibile non definire questa annata in casa Juve come deludente. I bianconeri sono già fuori dalla Champions League e dalla Coppa Italia e per il momento non sono neanche tra le prime quattro squadre in Serie A. La differenza tra la delusione e il disastro starà tutta lì. A Tudor l’obiettivo di risollevare le sorti e soprattutto lo spirito della squadra, ma a giugno qualcosa dovrà cambiare. Tra le possibili figure a rischio c’è di certo anche Cristiano Giuntoli, il cui potere sarà quantomeno ridimensionato. Ma rischia davvero di dire addio a Torino e il progetto bianconero?

Juve, le parole di Zazzaroni su Giuntoli

Intervenuto su Pressing il giornalista Ivan Zazzaroni ha analizzato: “Conte era libero lo scorso anno e lo prendi adesso che ha un contratto di tre anni con il Napoli? È tutto strano alla Juventus. L’aumento di capitale ha fatto pensare ad un possibile addio di Giuntoli, ma io non ne sono così convinto. Devi trovare un altro direttore sportivo e Giuntoli costa 10 milioni. Quindi vanno aggiunti altri 10 milioni a questo tipo di situazione”. Nel frattempo arriva una notizia da brividi: Conte-Juve dicono che… <<<