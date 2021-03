Leonardo: “Ronaldo e Messi? Monitoriamo il mercato, ma in questo momento…”

Le dichiarazioni del dirigente del club parigino

redazionejuvenews

L'eliminazione in Champions League contro il Porto ha gettato diverse ombre sul futuro della Juventus. Un'uscita agli ottavi di finale per la seconda stagione consecutiva era sicuramente inaspettata, specialmente dopo i tanti soldi spesi nelle ultime sessioni di mercato per rinforzare al meglio questa squadra. Sul banco degli imputati, inevitabilmente, è finito il tecnico Andrea Pirlo, reo di non aver dato continuità ai suoi ragazzi e di aver fatto raramente intravedere la sua idea di gioco.

Numerose critiche, però, sono piovuteanche all'indirizzo di Cristiano Ronaldo. Il numero 7, nel doppio confronto con i connazionali, non è mai parso sui suoi livelli abituali, risultando anzi avulso al gioco della squadra e non riuscendo mai a rendersi pericoloso. E i quotidiani, intanto, si interrogano sul suo futuro. Cr7 ha ancora un altro anno di contratto con la Juventus e, per ammissione dello stesso Fabio Paratici, in questo momento non sono stati avviati discorsi per il rinnovo. Le voci di addio sono così prepotentemente tornate alla ribalta. Secondo la stampa francese, nel futuro dell'attaccante potrebbe esserci un clamoroso trasferimento in Ligue1, dove lo attenderebbe il Psg.

Leonardo, ds della società parigina, ha naturalmente glissato su queste voci: "Messi? Siamo attualmente concentrati su questa stagione. Stiamo monitorando il calciomercato che dovremo fare, ma non abbiamo ancora avviato alcuna trattativa e per adesso stiamo discutiamo soltanto i rinnovi contrattuali dei nostri giocatori. Cristiano Ronaldo? Vale la stessa risposta anche per lui". Altra possibile destinazione potrebbe essere il Manchester United, per un ritorno clamoroso dopo il rimpianto addio dell'ormai lontana estate del 2009. Dal canto suo, Ronaldo non ha però mai manifestato la volontà di lasciare la Juventus, dichiarando di trovarsi bene a Torino. I risultati deludenti in Europa dal suo arrivo, e un'annata senza scudetto (l'Inter è a +10 in classifica), potrebbero però ribaltare clamorosamente lo scenario.