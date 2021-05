Legrottaglie: “Juve-Milan? Chi perde oggi rischia di perdere definitivamente il treno Champions”

L'ex difensore della Juventus ha parlato

TORINO - Nicola Legrottaglie , ex giocatore della Juventus , ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Chi perde è fuori dalla Champions? Sì, la possibilità è concreta. Per chi perde stasera la corsa Champions può complicarsi anche perché Atalanta e Napoli sono in forma e penso che faranno un finale positivo. Chi perde oggi rischia di perdere definitivamente il treno. Il Milan paga la stagione a livello psico-fisico, mentre la Juve deve stare attenta al calendario. Alla terz’ultima affronta l’Inter ed è costretta a vincere. La vedo penalizzata. Donnarumma?I ricatti non mi piacciono. Capisco che uno faccia di tutto per guadagnare di più, ma c’è un limite. E poi, se vuoi diventare una bandiera, devi agevolare il club. Se Donnarumma non scende alle cifre che vuole il Milan lo lascerei andare senza problemi.

Poi ancora: "Pirlo? Se la Juve crede alle idee di Pirlo è giusto continuare. Roma non è stata costruita in un giorno e mi auguro che gli venga data un’altra chance. Certo, molto dipenderà dalla Champions. Se non dovesse centrarla, cambierebbe tutto. Ronaldo? Ronaldo è una macchina da gol, ma non basta. Il risultato arriva col sacrificio di tutti e non col talento di uno solo. È ora di capire che non basta comprare i campioni per vincere. A proposito di Juventus, ieri ha parlato in conferenza stampa il tecnico Andrea Pirlo: "Abbiamo tutti i giocatoti a disposizione, stanno tutti bene. Ho tutti e quattro i centrali disponibili per due posti. Ci sono due giocatori in diffida e questo potrà incidere nelle valutazioni finali della formazione. Ma ci sarà spazio per tutti. Potrò fare 5 cambi nel corso della gara e avrò ampia scelta: un aspetto molto importante dato che siamo a fine stagione. L’abbraccio finale di Udine ha dimostrato l’unione del gruppo e la voglia di vincere. Ora siamo tutti concentrati e coesi per raggiungere l’obbiettivo".