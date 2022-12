Lega Serie A, il programma del campionato: Juve a Cremona

La Lega Serie A ha pubblicato un report sulla ripresa del campionato. Ecco la nota: "L’attesa è finita: la 16° giornata è alle porte e il 4 gennaio, dopo oltre cinquanta giorni di sosta, la Serie A TIM è pronta per essere vissuta tutta d’un fiato. I dieci match che solitamente vengono distribuiti su più giorni, saranno infatti disputati tutti in un’unica e appassionante data, con slot orari diversi. Si parte alle 12:30 con Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria, a seguire l’appuntamento delle 14:30 con Spezia-Atalanta e Torino-Verona.

La Lazio, invece, sarà ospite del Lecce al Via del Mare, mentre la Roma accoglierà il Bologna di Thiago Motta allo Stadio Olimpico: fischio di inizio alle 16:30. Nella seconda parte della giornata, ecco Cremonese-Juventus e Fiorentina-Monza: dallo Zini al Franchi, tifosi e addetti ai lavori saranno pronti a partire dalle 18:30, per non perdersi neanche un minuto di queste due interessanti sfide! La sedicesima si chiude, infine, alle 20:45 con gli ultimi due match: Inter-Napoli e Udinese-Empoli.