Lega Serie A, tutti i migliori acquisti del calciomercato di gennaio

La Lega Serie A, con un approfondimento, ha pubblicato un articolo sugli acquisti più riusciti nel calciomercato di gennaio, con la Juventusprotagonista grazie a Davids. Ecco la nota: "È già tempo di primi bilanci per le squadre del nostro campionato e con il calciomercato alle porte, ecco l’occasione perfetta per rinforzare le rose in vista della ripresa della Serie A TIM. Sia che si tratti semplicemente di un mercato di riparazione, sia di innesti di maggiore qualità, i nuovi arrivati avranno la possibilità di diventare veri e propri colpi decisivi, in grado di cambiare le sorti di una squadra, ribaltando risultati e pronostici. Vediamo ora insieme quali sono stati in passato alcuni dei colpi più iconici e determinanti nella massima serie! Nel 1997 la Juventus di Marcello Lippi, acquista Edgar Davids, dal Milan. L’olandese diventa sin da subito l’uomo in più della rosa bianconera, un fondamentale innesto per portare grinta e muscoli a centrocampo. L’ex Ajax e Milan rimane a Torino per i successivi sette anni, contribuendo alla vittoria di ben tre Scudetti, tra cui il primo, indimenticabile, del 1998.