Di Maria e Paredes ancora in Argentina: i tifosi insorgono sui social

I due giocatori sono ancora in Argentina per festeggiare la vittoria della Coppa del Mondo, ed hanno partecipato ad una festa

La Juventus ha chiuso ieri il suo 2022 con l'amichevole disputata tra le mura amiche dell' Allianz Stadium , pareggiata contro lo Standard Liegi per 1-1, grazie al rigore di Matias Soulè, che nel secondo tempo ha trovato il gol del pareggio che ha evitato la sconfitta alla squadra. I bianconeri inizieranno quindi a preparare la partita contro la Cremonese , in programma il 4 gennaio a Cremona, prima partita della seconda parte della stagione.

Massimiliano Allegri deve già fare i conti con molte assenze , con Paul Pogba che starà fuori almeno fino a febbraio, ed oltre lui non saranno della partita Bonucci e De Sciglio, anche loro ancora alle prese con i rispettivi infortuni, Cuadrado e Vlahovic , anche lui in ripresa dalla pubalgia. Oltre a loro mancheranno Di Maria e Paredes , ancora in Argentina a festeggiare la vittoria del Mondiale.

Proprio la loro assenza prolungata e le continue feste hanno fatto indispettire i tifosi bianconeri, che dopo aver visto una serie di Stories relative ad una festa dove i due giocatori sono stati con le rispettive compagne sono scoppiati. Sotto al post Intagram pubblicato dal Fideo e relativo alla serata, hanno attaccato il giocatore, accusandolo per non essere ancora tornato a Torino e per non pensare al suo club si appartenenza. Ma parlando di mercato, tenetevi forte! Ecco la nuova lista dei desideri di Elkann<<<