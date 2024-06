Juve, Chiellini ricorda Vialli: “Per lui la Nazionale veniva prima della salute”

Intervistato da Oggi l'ex Juve Vialli ha ricordato lo scomparso Gianluca Vialli: "Era una persona speciale"

Intervistato da Oggi l’ex Juve Chiellini ha ricordato lo scomparso Gianluca Vialli: “Luca doveva iniziare l’ultimo ciclo di cure. Lo ha rinviato per stare con noi. Dopo la vittoria si è fermato a Londra per curarsi, non è venuto a festeggiare a Roma. Per lui, la Nazionale veniva prima della sua salute. Era una persona speciale. Sapeva usare i toni, alzarli o abbassarli nel momento giusto. Era una persona profonda, ispirata. Lui accoglieva chi veniva a Coverciano con un libro nel quale erano riportate frasi di campioni del passato sul significato della maglia azzurra. Un po’ come ha fatto Spalletti facendo incontrare i suoi ragazzi con i numeri dieci più importanti della storia del calcio italiano. Radici, memoria, senso di responsabilità, coscienza di quello che la maglia azzurra significa per l’intero paese”.