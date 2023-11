Lega Serie A, i record dell’undicesima giornata: Miretti protagonista

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui record dell'ultima giornata, parlando anche di Miretti.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sull'ultima giornata di campionato, con la Juvesugli scudi. Ecco il comunicato: "Prima di Fabio Miretti, l`ultimo giocatore della Juventus ad aver segnato il suo primo gol in assoluto in Serie A contro la Fiorentina era stato Claudio Marchisio, il 24 gennaio 2009, all`Olimpico Grande Torino. Nel 2023 la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in 11 trasferte in Serie A TIM, più di ogni altra squadra nella competizione nello stesso periodo.

Marvin Çuni ha realizzato il primo gol in Serie A con il suo primo tiro nello specchio della porta nella competizione, il sesto in generale. Francesco Caputo ha segnato il 50% delle reti dell'Empoli in questa Serie A (2 su 4). La squadra toscana ha anche realizzato la metà dei gol negli ultimi 10 minuti di gioco in questo campionato.

Antonio Sanabria è tornato al gol in Serie A a distanza di 169 giorni dalla marcatura precedente (il 21 maggio scorso contro la Fiorentina); l’attaccante ha realizzato quattro reti contro il Sassuolo in Serie A, contro nessun’altra squadra ha segnato così tanto nella competizione. Kristian Thorstvedt ha segnato il suo 3° gol in Serie A, ritrovando la rete nella competizione per la prima volta dal 25 febbraio scorso (v Lecce)".

