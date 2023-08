Lega Serie A, i record e le curiosità della prima giornata

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota con i record della prima giornata di A. Ecco il comunicato: "Charles De Ketelaere ha segnato il suo primo gol in Serie A dopo 33 presenze e 22 conclusioni nella competizione. Nonostante l’Atalanta sia la squadra che ha registrato più sconfitte alla prima gara stagionale in Serie A (27) la Dea ha vinto tutte le ultime sei partite d’esordio nel torneo. Andrea Belotti ha realizzato i suoi primi due gol in Serie A con la maglia della Roma, tornando a segnare per la prima volta nella competizione dal 1 maggio 2022 (tripletta vs Empoli con il Torino) e interrompendo così una striscia di 34 partite consecutive senza reti all’attivo nella competizione, di cui le ultime 31 con la maglia giallorossa. Antonio Candreva ha segnato contro la Roma la sua quarta doppietta in Serie A: l`ultima risaliva al 24 gennaio 2016, sempre allo Stadio Olimpico ma con la maglia della Lazio (vs Chievo Verona).