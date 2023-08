Calciomercato Juve / Ultim’ora su Berardi: arriva l’annuncio di Sky Sport

Le ultime da Sky Sport sulla Juventus

Chiesa e Vlahovic hanno convinto a pieno contro l'Udinese ma l'impressione è che l'attacco della Juve possa aver bisogno di qualcosa in più. Kean potrebbe lasciare Torino e per questo i bianconeri sognano Domenico Berardi. L'attaccante italiano piace molto al Football Director Cristiano Giuntoli, ma il Sassuolo ha bloccato ogni trattativa. Il termine massimo per presentare un'offerta ufficiale era infatti lo scorso 17 agosto e la Juve non si è più fatta sentire. Per questo l'amministratore delegato Carnevali ha chiuso le porte alla Vecchia Signora ma secondo quanto riportato da Sky Sportc'è ancora uno spiraglio di trattativa. Il giocatore ha espresso la volontà di trasferirsi alla Juve e per il momento è fuori rosa. Se i bianconeri dovessero presentare un'offerta economica importante il Sassuolo potrebbe ancora cambiare idea. Detto questo attenzione: Giuntoli - in tutto questo - avrebbe in mente qualcosa di molto grosso per quest'anno... e per il prossimo!<<<