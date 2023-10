Lega Serie A, la storia di Milan-Juventus: tutte le partite iconiche

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul big match di giornata tra il Milan e la Juve.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla gara Milan-Juventus. Ecco il comunicato: "Prima contro terza, con le due squadre divise da quattro punti in classifica: i bianconeri cercheranno di avvicinarsi, il Milan di scappare da solo in vetta alla classifica. I rossoneri, che con 53 vittorie in 176 precedenti sono la squadra che ha vinto più partite contro la Juventus nella storia della Serie A (67 vittorie bianconere e 56 pareggi) cercheranno di continuare il momento di grazia che li vede spesso sorridere contro i bianconeri nelle ultime stagioni: lo scorso anno il Milan, che non subisce gol dalla Juve da tre partite di campionato, riuscì a vincere entrambe le sfide stagionali contro la Juventus in Serie A per la terza volta negli ultimi 50 anni, dopo il 2009/10 e il 1990/91 grazie al 2-0 di San Siro all`andata e lo 0-1 di Torino al ritorno. Per tornare all`ultimo successo della Juventus contro il Milan in campionato bisogna andare al 6 gennaio 2021 (3-1 al Meazza con Andrea Pirlo allenatore); da allora, i rossoneri sono rimasti imbattuti nelle successive cinque sfide (2V, 2N) di Serie A TIM. Riviviamo le sfide più iconiche degli ultimi anni tra le due squadre: 12 marzo 1989, Milan-Juventus 4-0 La stagione passa alla storia per l`Inter dei record che sotto la guida di Giovanni Trapattoni vince lo scudetto, ma quel Milan-Juventus, scontro diretto per un piazzamento europeo, risulta pirotecnico per i rossoneri: Tricella sbaglia porta e mette alle spalle di Tacconi per l`1-0 del Milan, poi Evani raddoppia. Nel secondo tempo la Juve affonda definitivamente sotto i colpi di Mannari che segna una doppietta che manda il Milan in paradiso. 5 novembre 1989, Milan-Juventus 3-2 Anche nella stagione successiva è il Milan a sorridere.

Bianconeri e rossoneri provano a limitare il Napoli di Diego Armando Maradona e a San Siro va in scena una sfida spettacolare: apre Van Basten su calcio di rigore, poi De Agostini, sempre dagli 11 metri, e Schillaci ribaltano il risultato. Il Diavolo non ci sta e pareggia con Donadoni. Il gol vittoria del Milan arriva a cinque dal termine grazie alla doppietta del centroavanti olandese. 30 ottobre 1994, Juventus-Milan 1-0 La Juventus, dopo tre scudetti consecutivi dei rossoneri, chiede strada. Al Delle Alpi arriva il Milan e la squadra di Marcello Lippi non si fa sfuggire l`occasione per mettere le cose in chiaro: il campionato 1994/95 sarà un`altra storia. E infatti decide un gol di Roberto Baggio che salta dietro Costacurta e di testa regala il gol da tre punti ai padroni di casa. La Juve torna a vincere lo scudetto a fine stagione dopo otto anni. 6 aprile 1997, Milan-Juventus 1-6 La Juventus è nel suo miglior momento, arriva a San Siro da Campione d`Europa e del Mondo, il Milan al contrario sta disputando la peggior stagione dell`era Berlusconi. E i valori in campo si vedono tutti. La squadra di Lippi domina a Milano vincendo 6-1 grazie alle doppiette di Jugovic e di Vieri, più i gol di Zidane (su rigore) e Amoruso. Gol della bandiera per la squadra di Arrigo Sacchi firmato da Simone. I bianconeri vincono il loro 24esimo scudetto, i rossoneri arrivano undicesimi. 9 dicembre 2001 Milan-Juventus 1-1 Finisce in pareggio la supersfida tra Milan e Juventus, ma è un pareggio destinato a rimanere nella memoria grazie al gol di Shevchenko: l`ucraino prima salta tre avversari e poi da posizione defilata lascia partire un destro fantastico che si infila all’incrocio alle spalle di Buffon. E` una rete storica e bellissima, poi pareggiata da Del Piero su rigore. E` un punto importante che contribuirà alla vittoria dello scudetto della Juve nel famoso 5 maggio.

28 maggio 2003, Juventus-Milan 0-0 (2-3 ai calci di rigore) Juventus-Milan diventa ufficialmente una supersfida internazionale, la prima e fino ad ora unica finale di Champions League tutta italiana. All`Old Trafford nonostante le mille emozioni dei 90 e dei 120 minuti la partita va ai calci di rigore. Iconico lo sguardo di Shevchenko appena prima di trasformare il calcio di rigore che manda il Diavolo sul tetto d`Europa. 3 agosto 2003, Juventus-Milan 1-1 (5-3 ai calci di rigore) A sessantasette giorni di distanza dalla finale di Champions League Juventus e Milan tornano ad affrontarsi al Giants Stadium di East Rutherford, New York, in Supercoppa Italiana. Pirlo su rigore porta in vantaggio i rossoneri al 107`. Il Milan è vicinissimo alla vittoria per via della regola del Silver goal, ma Trezeguet pareggia un minuto dopo. La partita va ai rigori, l`errore decisivo è di Brocchi, Ferrara non sbaglia e permette alla Juve di alzare il trofeo. 8 maggio 2005, Milan-Juventus 0-1 Rovesciata di Del Piero e colpo di testa di David Trezeguet. La Juventus sbanca San Siro e vince lo scudetto ma la gioia è breve, il titolo verrà revocato in seguito a Calciopoli. 25 febbraio 2012, Milan-Juventus 1-1 La partita più famosa degli ultimi anni. Segnano Nocerino e Matri per l`1-1 finale ma la scena se la prende tutta il gol fantasma di Muntari".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.