Lega Serie A, Del Piero protagonista di un evento a New York

La Serie A esporta il brand il tutto il mondo. La Lega ha organizzato una serie di eventi, con alcuni grandi ex calciatori come ambassador, tra questi anche la leggenda juventina Alex Del Piero. Ecco il comunicato: "Continua a riscuotere grande successo la partnership tra Lega Serie A e ICE Agenzia con BeIT. Con una distribuzione in 210 paesi e oltre 530 milioni di fan globali Lega Serie A racconta in tutto il mondo una storia di passione, stile e creatività e in collaborazione con ICE Agenzia promuove l’eccellenza delle filiere italiane attraverso la qualità, la tradizione e la spinta innovativa che da sempre contraddistinguono il calcio italiano e il meglio del Made in Italy. Il 12 giugno al Javits Center di New York, in occasione del Summer Fancy Food Show, la più grande fiera USA nel settore food & beverages, il padiglione dell’Italia realizzato da ICE Agenzia nell’ambito della campagna BeIT ha ottenuto un importante apprezzamento da parte del pubblico e delle istituzioni presenti. Tra i protagonisti Alessandro Del Piero, presente in qualità di Ambassador di Lega Serie A, è stato acclamato dai tanti appassionati, a dimostrazione del grande riconoscimento riscosso dal nostro calcio e dalle sue leggende.