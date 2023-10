Lecce, D’Aversa: “La sconfitta con la Juventus era preventivabile…”

D'Aversa, allenatore del Lecce, è ritornato in conferenza stampa sul match con la Juve: per il tecnico, una sconfitta già da mettere in conto

Nella conferenza stampa di vigilia del match di Serie A contro il Sassuolo , Roberto D'Aversa è ritornato a parlare delle ultime due sconfitte contro Juventus e Napoli . Per il tecnico giallorosso, risultati "prevedibili": con il Sassuolo invece ci sarebbe la necessità di portare punti in cascina. Ecco le sue parole:

"Le due sconfitte sono arrivate contro Juve e Napoli, erano preventivabile. Questione di calendario. Anche Lazio e Fiorentina erano superiori; siamo stati bravi noi. Il Sassuolo ha giocato due giorni dopo, dobbiamo metterci qualcosa in più. Sul calendario non siamo stati fortunati, però è inutile far polemica. Sembra che stiamo giocando un turno infrasettimanale di Champions. Non c'è squadra che sia stata penalizzata come il Lecce".