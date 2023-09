Lecce – D’Aversa: “Con la Juventus concesso poco. Non doveroso vincere”

Nella conferenza stampa di vigilia di Lecce-Napoli , il tecnico della compagine salentina Roberto D'Aversa è ritornato a parlare del match precedente contro la Juventus . Nonostante la sconfitta, l'allenatore ha cercato di guardare al bicchiere mezzo pieno: "Non era doveroso vincere con la Juventus . Abbiamo concesso veramente poco con un atteggiamento aggressivo, ma non abbiamo portato un risultato decisivo a casa".

Inoltre, D'Aversa ha risposto anche alle domande sul discusso episodio del calcio d'angolo assegnato alla Juventus e dal quale è scaturito il gol di Arkadius Milik. Ecco cosa ha detto: "Sul calcio d'angolo, anche se non c'era, siamo venuti meno noi. Per il resto abbiamo fatto un'ottima fase difensiva, non ricordo parate di Falcone. Nella parte finale si poteva far meglio. Non è che tutte le squadre vanno a Torino e creano 20 palle gol".