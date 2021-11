Le Women sono ancora in corsa: battuto il Wolfsburg in Germania

Le Women vincono la quarta giornata del girone di Champions League femmile

redazionejuvenews

LeJuventus Women sono ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finali nella Champions League femminile. Le bianconere, infatti, ieri hanno battuto il Wolfsburg in Germania 2-0. Di seguito riportiamo la cronaca della partita dal sito web ufficiale della Juventus: "Il Wolfsburg parte forte. Non spaventa la Juve, ma prende possesso del campo e cerca di spegnere fin da subito le speranze bianconere. Quella fiammella, però, viene protetta con tutti i mezzi: ordine, lucidità, grinta e qualità. E, anzi, minuto dopo minuto si alimenta. Così, dopo mezz'ora battaglia e in cui la Juve perde Cernoia per infortunio, la più grande occasione è delle nostre ragazze. Sterzata in area di Bonansea: conclusione murata. Sulla ribattuta arriva Rosucci: ancora murata. Tocca, di seguito, a Bonansea, che stavolta non trova la porta. La trova, qualche istante dopo, Caruso, senza però sorprendere il portiere avversario. Il Wolfsburg è tutto in qualche palla potenzialmente pericolosa, ma neutralizzata da una grande difesa.

Il secondo tempo comincia con un'altra mastodontica occasione per la Juve. Palla dentro di Bonansea, Girelli in allungo sul secondo palo non arriva all'appuntamento con il gol per questione di centimetri. Il gol, però, è nell'aria e, dopo l'intervento di Peyraud-Magnin su Huth, arriva. Il minuto è il 53: Rosucci recupera un grande pallone in zona offensiva e apre per Girelli, che mette in mezzo benissimo. Sul pallone si avventa Hurtig, che induce all'errore Hendrich. Autogol e Juve in vantaggio.

La reazione tedesca c'è, ma viene gestita con la maturità della grandissima squadra. Senza traccia di paura e senza rinunciare a ripartire. Minuto dopo minuto, anzi, ad avere paura sembrano le padrone di casa. E così, in pieno recupero, Staskova chiude la partita. Straordinaria ripartenza di Bonansea, più forte anche della fatica, e assist per Staskova che con freddezza scrive il definitivo 2-0. Le Juventus Women tornano a casa con una vittoria dal valore incalcolabile. Per gli equilibri del girone e per la loro storia. E questo risultato, unito alle prestazioni, è un grido all'Europa: le Juventus Women sono una grande squadra". (juventus.com)