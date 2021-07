Le condizioni di Arthur dopo l’operazione

Operazione perfettamente riuscita per Arthur: le sue condizioni

redazionejuvenews

Due giorni fa, Arthur Melo si è finalmente operato per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra. L'intervento è stato perfettamente riuscito e prevede circa 3 mesi di stop. Il centrocampista, ieri, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per ringraziare i medici e lo staff della Juventus garantendo che tornerà in campo al più presto. Queste le sue parole nella didascalia del post: "Ciao ragazzi, tutto è andato bene dal “meccanico”. Di nuovo a casa, molto contento perché avevo tanta voglia di potermi operare e dimenticare questo intruso (allega come seconda foto l'ossificazione della membrana interossea rimossa ndr.) per poter giocare finalmente senza dolore.

Grazie al Dr. Piana e allo staff medico della Juve. Mi sento molto bene grazie al lavoro col mio staff personale e confido di essere al 100% al più presto e con una grande motivazione per questa stagione! Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto! Ci vediamo presto per dare tutto fino alla fine!". Con questo problema definitivamente risolto, dunque, Arthur dovrebbe tornare a mettere piede nei campi da gioco entro tre mesi e dovrebbe essere al più presto al 100% per affrontare la nuova stagione del campionato di Serie A e Champions League come pedina fondamentale del centrocampo e della regia di Massimiliano Allegri (visto che le soluzioni alternative al brasiliano sono poche).

La scorsa stagione non è stata entusiasmante per Arthur. Il centrocampista è stato tormentato da diversi infortuni e da questa calcificazione. L'operazione, ora, dovrebbe averlo messo definitivamente al sicuro e tornato in campo non dovrebbe più avere i problemi che hanno costretto nella scorsa stagione ad impiegare Rodrigo Bentancur nella posizione di regista da Andrea Pirlo. Il brasiliano è stato infatti acquistato per ridare vitalità alla mediana bianconera che nell'ultimo anno con Pjanic aveva perso imprevedibilità e dinamismo.