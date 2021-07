Arthur, intervento riuscito: i tempi di recupero

Il calciatore è andato sotto i ferri

La Juventus ha iniziato la preparazione da pochi giorni , ma per Massimiliano Allegri ci sono già i primi problemi. Nonostante gli allenamenti portati avanti anche durante le vacanze, la situazione relativa al ginocchio del centrocampista bianconero Arthur non è migliorata, tanto che il calciatore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Arthur si era infortunato a gennaio, contraendo una calcificazione tra tibia e perone della gamba desta, che lo ha costretto fuori dal campo per quasi tutta la seconda parte dello scorso campionato.

L'operazione è arrivata nonostante la terapia conservativa intrapresa, ed è stata con divisa dai medici del J Medical: Arthur è andato ieri pomeriggio sotto i ferri per risolvere il problema, con sul suo rientro che è programmato per metà ottobre. Ttre mesi serviranno infatti al brasiliano per riprendersi, come commiato dalla Juventus suo suo sito internet, con le notizie che arrivano dal Brasile che spiegano il perchè della decisione così tardiva di operarsi: stando a quanto riporta TNT Sports Brasil, Arthur non avrebbe potuto operarsi prima poiché si sperava che la calcificazione smettesse di crescere. La Juventus dovrà ora fare a meno del centrocampista brasiliano per la prima parte della stagione, nella quale Massimiliano Allegri contava di inserirlo nei suoi meccanismi di gioco. La trattativa per Locatelli va avanti, con il centrocampista italiano che verrebbe impiegato davanti la difesa sopperendo all'assenza di Arthur, che, se Locatelli dovesse approdare a Torino, ha il posto tutt'altro che garantito.