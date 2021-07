Le probabili formazioni di Monza-Juventus

redazionejuvenews

Domani sera andrà in scena alle ore 21 il trofeo "Luigi Berlusconi" tra Monza e Juventus. Sarà la seconda amichevole ufficiale per mister Massimiliano Allegri dopo quella con il Cesena, vinta della Vecchia Signora per 3-1. Nel match contro i biancorossi, il tecnico livornese potrà contare su molti nazionali che sono tornati dalle vacanze come Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Danilo. Di seguito riportiamo le probabili formazioni delle due squadre per la partita di domani allo Stadio Brianteo, oggi ribattezzato U-Power Stadium.

MONZA (4-3-3): De Gregorio, Sampirisi, Paletta, Pirola, Donati, Carlos Augusto, Brescianini, Mazzitelli, Barilla, D’Alessandro, Colpani. Allenatore: Brocchi

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin, Di Sciglio, Dragusin, Rugani, Frabotta, Fagioli, McKennie, Correia, Dybala, Luca Pellegrini, Da Graca. Allenatore: Allegri.

Massimiliano Allegri che in questi giorni sta lavorando alla Continassa con la squadra sempre più al completo e sta decidendo piano piano quali novità utilizzare per la prossima stagione di Serie A e soprattutto sta scegliendo il suo undici titolare tipo in cui c'è sicuramente Manuel Locatelli. La trattativa con il Sassuolo però sarebbe ancora tutt'altro che chiusa e mancherebbe ancora l'accordo per la formula. La Juve vorrebbe il giocatore in prestito con diritto che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, mentre i neroverdi vorrebbero l'obbligo di riscatto da subito.

In attesa di capire se Locatelli diventerà un bianconero o meno, ci sarebbe ancora da definire la situazione Cristiano Ronaldo. Il portoghese dovrebbe rimanere, ma la sua cessione non sarebbe esclusa. Infatti, in caso il PSG si liberasse della sua stella, Kylian Mbappé, per cederlo al Real Madrid, il club parigino potrebbe virare proprio sul campione portoghese per coprire il buco che creerebbe eventualmente la cessione del fortissimo attaccante francese. Nelle prossime settimane sicuramente CR7 si incontrerà con la dirigenza per chiarire definitivamente il suo futuro