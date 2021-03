Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi

Le prime pagine di oggi

TORINO - La prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport intitola così: "Bis Italia". Il riferimento è alla seconda vittoria consecutiva dell'Italia di Roberto Mancini che ieri sera ha battuto la Bulgaria per 2-0, sfida che era valida per la qualificazione al prossimo Mondiale nel 2022 in Qatar. Di seguito riportiamo le parole del tecnico azzurro dopo il match: "Le partite sono tutte molto difficili, soprattutto quando affronti squadre che come la Bulgaria si mettono dietro la palla e giocano in contropiede. Fino al momento in cui non la sblocchi, è complicato. Siamo in un momento della stagione in cui i giocatori sono stanchi ma nel primo tempo non abbiamo praticamente mai rischiato. Non esistono poi partite facili, quando si trovano difficoltà è perché le altre squadre tendono a difendersi. Locatelli? Aveva giocato bene anche a Parma, come tutti. Magari nel secondo tempo giovedì abbiamo provato a gestirla molto. Oggi abbiamo fatto il secondo gol e non ci siamo accontentati".