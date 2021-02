Calciomercato Juventus, blitz Paratici: può soffiare un giocatore al Napoli!

A sorpresa, arriva un'inaspettata notizia di calciomercato della Juventus: i bianconeri potrebbero tentare lo sgambetto al Napoli

Come spesso vi abbiamo raccontato in queste settimane, il prossimo calciomercato della Juventus potrebbe portare in dote alcune sorprese inaspettate. L'unica cosa certa è che la prossima estate la Vecchia Signora sarà molto più attiva rispetto a quanto ha fatto vedere durante il mercato invernale di gennaio. Già perché la rosa della Juve dovrà sicuramente essere ritoccata in praticamente ogni reparto, con particolare attenzione al centrocampo. Ed è proprio per quanto riguarda la mediana bianconera che in queste ultime ore sono arrivate novità molto interessanti. Ai tantissimi nomi finiti sul taccuino di Paratici infatti, se ne è aggiunto uno tutto nuovo.

Mercato Juve, "sgambetto" al Napoli?

Stando a quanto riportato da Tuttosport, la nuova idea della Juventus per rinforzare il proprio centrocampo sarebbe Mattia Zaccagni. Il calciatore classe '95 del Verona sta avendo un exploit formidabile in questa stagione, tanto da essere finito nel mirino di tante big italiane. Dalla Roma alle milanesi, fino al Napoli che alla fine sembrava averla spuntata su tutti. Zaccagni infatti pareva ormai destinato al trasferimento in azzurro la prossima estate, ma ora si sarebbe appunto inserita anche la Juventus. Per ora solo un'operazione di disturbo al Napoli, così la definisce Tuttosport. Ma non è escluso che i bianconeri vogliano davvero tentare di sondare le possibilità di arrivare al centrocampista, valutato intorno ai 15/20 milioni di euro. Inoltre con il Verona ci sarebbe in ballo anche un altro nome.

Si tratta di Matteo Lovato, altro gioiellino della scuderia di Ivan Juric. Il difensore centrale classe 2000 ha sorpreso tutti in questa stagione, attirando le attenzioni della Vecchia Signora e non solo. Lovato, valutato circa 20 milioni dal club gialloblu, sarà insieme a Zaccagni uno degli osservati speciali di Fabio Paratici nel prossimo match di campionato, quando la Juve incontrerà proprio l'Hellas. Chissà che la partita non possa anche rappresentare l'occasione giusta per parlare di mercato. Come accennato poco fa però, oltre a Zaccagni, la dirigenza bianconera avrebbe puntato anche molti altri obiettivi per rinforzare la mediana, destinata ad una mezza rivoluzione in estate.Sulla lista della spesa di Paratici infatti sarebbero finiti ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<