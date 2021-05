Le Juventus Women battono la Roma e fanno 21 vittorie in 21 partite in campionato

Le Women fanno 21 su 21

Dagli spogliatoi esce una Juve aggressiva e agguerrita, che mette alle corde la Roma. Al 48' Bonansea sfiora il gol del vantaggio con una conclusione a giro, al 53' porta in vantaggio la Juve. È la stessa numero 11 ad avviare l'azione aprendo per Maria Alves, che regala l'ennesimo assist per la conclusione al volo di Bonansea che non lascia scampo a Baldi. 1-0 e dedica con la maglia di Sembrant sventolata al cielo di Roma, per farle arrivare tutto l'affetto del gruppo bianconero.

Trovato il vantaggio, la Juve non si accontenta e va a caccia, con convinzione del raddoppio. Ci provano Lundorf da fuori area, Bonansea e Boattin, oltre a Staskova, che controlla benissimo all'altezza del dischetto e calcia con il mancino, trovando la risposta di Baldi. La Roma si affida soprattutto agli strappi di Serturini, che prova a mettere in mezzo qualche pallone pericoloso, ma la difesa della Juve non si fa mai trovare impreparata. Così, nel finale, arrivano altre chance per il 2-0. Due in particolare: all'85' il colpo di testa di Zamanian, al 91' quello di Girelli, servita benissimo da Berti. Il primo finisce a lato di poco, il secondo viene murato da Serturini. Vince la Juve e c'è spazio per un altro pensiero per Linda Sembrant. La corsa verso un record straordinario continua".