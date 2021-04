In arrivo anche una SuperLega Femminile

In arrivo una superlega femminile

Dopo l'annuncio della SuperLeague in nottata, questa mattina il titolo della Juventus in Borsa, nonostante la sconfitta contro l'Atalanta, ha aperto con un rialzo superiore all’8,5%. Nel corso della giornata il titolo è continuato a crescere, chiudendo a +18%. Tuttavia le novità della competizione non sono tutte qui. Infatti è prevista anche un torneo tutto femminile con gli stessi club delle società fondatrici del progetto. Nel comunicato ufficiale che ha spaccato il calcio europeo, tra chi è pro e chi è contro l'iniziativa, arrivano altre novità che accendono il fuoco ancora di più: "Dopo l’avvio della competizione maschile, non appena possibile, verrà avviata anche la corrispettiva lega femminile, per contribuire allo sviluppo e al progresso del calcio femminile".