Klopp: “Immaginate una Champions League senza la Juventus, è complicato”

L'allenatore del Liverpool ha parlato

TORINO - Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa sulla mancata qualificazione in Champions League dei Reds facendo un paragone con l'attuale posizione in classifica della Juventus di Andrea Pirlo. Queste le sue parole: "Purtroppo non penso che ci daranno una wild card per partecipare alla Champions League se non ci dovessimo qualificare. In giro ci sono altre buone squadre che non sono ancora in gioco. Immaginate una Champions League senza la Juventus: è complicato. Devi meritare di farne parte, se non lo meriti non ne fai parte".