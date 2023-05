Lazio, Tare: “Situazione non facile da gestire per la Juve. Milinkovic? Vedremo”

Intervistato da Sky Sport il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato della nuova penalizzazione alla Juve : " Non è stata una situazione facile da gestire , sapendo che una volta sei dentro e una volta sei fuori condiziona tanto le motivazioni dei giocatori. Prima c'è chiarezza meglio è per tutti".

Sul futuro di Milinkovic-Savic ha aggiunto: "Per il bene di tutti ci siederemo ad un tavolo per chiarire questa cosa. Quello che dico per me vale per lui, ha un legame molto forte, ha stima e rispetto di società e allenatore".