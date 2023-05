Juve, nuova idea per Milinkovic-Savic: una contropartita per la Lazio

La Juventus studia una proposta da proporre alla Lazio: l'obiettivo sarebbe portare Milinkovic-Savic in bianconero per la prossima estate

redazionejuvenews

In attesa di sapere chi sarà il prossimo direttore sportivo, la società bianconera starebbe iniziando a progettare gli obiettivi per la prossima stagione. Tra questi, anche quelli di calciomercato. Secondo il Messaggero uno dei sogni della Juventus è Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista in forza alla Juventus. L'obiettivo non è di certo tra i più semplici. Il giocatore è in forza alla Lazio, club con il quale non è storicamente semplice intavolare una trattativa. Il club di Agnelli avrebbe però un asso nella manica. Oltre ai 25 milioni di euro che i bianconeri avrebbero già messo sul piatto, ci sarebbe una contropartita tecnica.

Il cartellino di Kulusevski per arrivare a Milinkovic-Savic — La Juventus potrebbe inserire infatti nell'affare Dejan Kulusevski. Attualmente, l'esterno svedese è in prestito con diritto di riscatto al Tottenham, ma il club non sembrerebbe intenzionato a esercitare l'opzione. Dopo i primi sei mesi incoraggianti, la seconda stagione del giocatore in prestito dei bianconeri è sembrata al di sotto delle attese. Dopo 54 partite ufficiali, lo score di Kulusesvki recita 7 gol complessivi, di cui solo 2 siglati in questa annata. Troppo poco a quanto pare per convincere gli Spurs a ternerlo. Ecco perché il giocatore, potrebbe verosimilmente diventare una pedina fondamentale per la trattativa Milinkovic-Savic. In Italia, Dejan Kulusevski ha lasciato un ottimo ricordo. Non tanto alla Juventus, nel quale il talento svedese si è mostrato solo a sprazzi, ma principalmente nell'anno al Parma.

Kulusevski pezzo pregiato del calciomercato — Nella stagione 2019/20, il giocatore ha fatto le fortune dei ducali, realizzando 10 gol in 36 partite di Serie A. Numeri che non è riuscito a ribadire alla Juventus, complice anche un sistema di gioco completamente differente. Se in Emilia Kulusevski aveva licenza di svariare per tutta la fascia, specializzandosi in ripartenze letali, in bianconero questo non era possibile. Il passaggio da una squadra contropiedista a una che deve costruire il gioco ha limitato le qualità del giocatore. Mister Allegri ha provato a più riprese a reinventarlo, ma salvo in qualche occasione il giocatore è parso non integrarsi perfettamente. Mantenendo lo status quo sulle panchine, è probabile che il giocatore possa trovare nuova linfa lavorando con mister Sarri alla Lazio. L'allenatore ha spesso esaltato il ruolo delle ali d'attacco e Kulusevski potrebbe essere una contrapartita ideale per privarsi di Milinkovic-Savic.