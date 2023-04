Lazio-Juventus, tutti gli ex della gara: da Immobile a Candreva

Il sito ufficiale della Juventus ha raccontato le storie dei doppi ex di Juventus e Lazio, in vista della sfida di domani.

redazionejuvenews

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con tutti gli ex della sfida con la Lazio. Ecco la nota: "Lazio-Juventus è un match che ha visto in azione spesso giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. A partire da uno presente sabato sera, Ciro Immobile, cresciuto nel vivaio bianconero e che ha condiviso parte della sua esperienza con Giorgio Chiellini, qui affrontato in una gara di cinque anni fa. Ecco alcuni ex della sfida. STEPHAN LICHTSTEINER Lazio e Juventus sono state le sue due squadre italiane. E proprio quanto ha fatto bene nella Capitale dal 2008 al 2011 ha convinto la dirigenza bianconera a puntare su di lui. Una mossa più che giusta perché Stephan Lichtsteiner è diventato una delle colonne di un periodo straordinariamente vincente. ANTONIO CANDREVA Antonio Candreva a duello con Kwadwo Asamoah in un Lazio-Juventus del 2012-13. L'esterno offensivo, oggi giocatore della Salernitana, ha trascorso mezza stagione a Torino nel 2010. In biancoceleste ha vissuto cinque anni, sfiorando le 200 presenze.

HERNANES Una foto che risale al match del 2010-11. A deciderlo è proprio Simone Pepe, qui in un contrasto con Hernanes. La Lazio è stata il primo club italiano per il centrocampista brasiliano, che successivamente ha giocato nella Juventus un anno e mezzo, vincendo scudetto e Coppa Italia. ANGELO PERUZZI Un duello tra campioni in Lazio-Juventus del 2005-06: David Trezeguet all'attacco, Angelo Peruzzi a provare a intercettare il tiro. Il portiere ha militato a lungo nei due club: 301 le presenze con la Juve; 226 quelle con la Lazio, squadra nella quale ha chiuso la carriera.

PIERLUIGI CASIRAGHI La Juventus è stata la sua rampa di lancio, la Lazio la squadra che lo ha consacrato anche come attaccante di valore, che ha partecipato da protagonista al Mondiale del 1994 e agli Europei del 1996. Pierluigi Casiraghi ha giocato in Serie A in questi due club. Precedentemente, c'è stato il Monza in Serie B; successivamente, il Chelsea in Premier League".