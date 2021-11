Lazio, da Immobile ai terzini: quanti problemi in vista della Juventus!

La Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad affrontare la Juventus. L'allenatore biancoceleste dovrà fare i conti con due grossi problemi

Il problema più grande è sicuramente in attacco, dove Sarri dovrà fare a meno di Ciro Immobile , infortunatosi in nazionale. L'attaccante italiano è infatti alle prese con una lesione di basso di grado al polpaccio sinistro e le sue possibilità di essere in campo contro i bianconeri sono veramente basse. Chi giocherà al suo posto? Il suo sostituto naturale sarebbe Muriqi , ma l'ipotesi più accreditata vede Pedro nel ruolo di falso nueve, con Felipe Anderson e Zaccagni ai suoi lati. Con i suoi 10 gol in 11 partite Immobile è la principale fonte di gol in casa Lazio e doverne fare a meno proprio contro la Juventus è un problema non indifferente.

L'altro grande dubbio riguarda la difesa, dove Marusic è risultato positivo al Covid-19 e Lazzari è infortunato. I due terzini destri non riusciranno a riprendersi in tempo, e la Lazio non ha sostituti in quel ruolo. L'unica opzione è quella di schierare Hysaj come terzino sinistro, adattando uno tra Patric e Radu come terzino destro. Una soluzione d'emergenza, che rischia di diventare un punto debole per la formazione biancoceleste. Cuadrado e Chiesa potrebbero infatti sfondare con facilità da quel lato e lasciare in difficoltà la già precaria difesa biancoceleste. Sarri sarà costretto a sperare in un qualche recupero in extremis...