Le probabili formazioni di Irlanda-Italia: cambi in attacco e a centrocampo

Tutto pronto in vista del big match tra Irlanda e Italia: chi vincerà? Ecco le probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Manca sempre meno all'inizio del match tra Irlanda del Nord e Italia. Dopo il pareggio contro la Svizzera, questa sera la nazionale di Roberto Mancini si giocherà la qualificazione ai mondiali in Qatar 2022: vietato sbagliare. Gli azzurri dovranno fare almeno gli stessi punti della Svizzera, così da concludere il Gruppo C primi a parimerito. A quel punto si andrebbe a vedere quale delle due squadre ha la miglior differenza reti, con l'Italia che è al momento avanti di due gol. Se invece l'Italia questa sera dovesse fare meno punti della Svizzera (o viceversa), non ci sarebbero dubbi sulla prima classificata.

Andiamo ora alla scoperta delle probabili formazioni di Irlanda-Italia, partendo proprio dai padroni di casa. La squadra di mister Baraclough è un vero e proprio fortino tra le mura amiche: 0 gol subiti a Belfast in questi gironi di qualificazione. Squadra fisica e molto abile nel gioco aereo, per l'Italia vincere non sarà affatto facile. L'Irlanda si schiererà in campo con un 3-5-2, con Peacock-Farrel tra i pali. Difesa a tre composta da McNair, Evans e Catchcart. Dallas e Ferguson agiranno larghi sulle fasce, con McCann, Davis e Saville in mezzo al campo. Tandem d'attacco composto da Magennis e Washington.

Pochi cambi per la formazione di Roberto Mancini, che è pronto a confermare il consueto 4-3-3. In porta ci sarà ancora Donnarumma, difeso da Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Emerson. Un cambio a centrocampo, dove al fianco di Barella e Jorginho agirà Tonali, pronto a prendere il posto di Locatelli. Novità in attacco: fuori Belotti, dentro Berardi. Il ct azzurro pensa infatti ad un attacco "leggero" composto da Berardi, Insigne e Chiesa. L'obiettivo è non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Riusciranno gli azzurri nell'impresa?

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington. Ct. Baraclough.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct. Mancini.