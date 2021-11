Juve, Donadoni: “Chiesa? Non lo vedo ancora come attaccante centrale”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Roberto Donadoni ha parlato del match di questa sera tra Italia e Svizzera

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Roberto Donadoni ha parlato del match di questa sera tra Italia e Svizzera: “Sarà una gara delicata, l’Italia merita di andare in Qatar per tutto quello che ha fatto. La Svizzera è competitiva, ma io ci credo: abbiamo qualcosa in più, andremo al Mondiale. Anche gli episodi finora sono andati bene. Sicuramente abbiamo da perdere più di loro. Non facciamoci assillare dal risultato. Giochiamo mentalmente liberi, senza pensare “oddio, e se non ce la facciamo". Italia non qualificata per i mondiali? Non mi passa neanche per l’anticamera del cervello. Dopo l’Euro non possiamo non essere al Mondiale”.