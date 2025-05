Lazio-Juve, l’ha presa ancora Vecino: “Ci credo sempre”

Le parole del centrocampista della Lazio Matias Vecino al termine della partita di Serie A contro la Juve: le sue dichiarazioni

Dopo essere rimasta in 10 uomini a seguito dell’espulsione di Kalulu la Juve ha lottato con le unghie e con i denti per difendere l’1-0 segnato da Kolo Muani. La Lazio però ha spinto e alla fine con tenacia ha trovato la rete del pari con Vecino. Il centrocampista uruguagio si conferma così l’uomo dei gol importanti. L’ha ripresa ancora una volta lui. Al termine della partita ha detto: “Ci credo sempre. Ho visto che loro erano un po’ stanchi: l’importante è andare sempre anche sulle seconde palle. Champions? Speriamo. Il primo anno ci siamo qualificati, andarci di nuovo sarebbe bello. Conteranno i dettagli. La squadra ci crede fino alla fine. Come altre squadre, ma noi non dobbiamo mollare”.

Lazio, le parole di Baroni

Parlando di Vecino l’allenatore della Lazio Marco Baroni ha detto: “Quello di Vecino per Rovello è un cambio che avrei fatto anche in 11 contro 11. Per me Vecino è un titolare, un giocatore che sa inserirsi ma anche giocare da mediano. È un giocatore che può trovare la via del gol. Peccato perchè se avessimo trovato il gol prima magari l’avremmo vinta. La squadra c’è, è viva e ce la lottiamo fino in fondo“.”. Nel frattempo arriva un annuncio clamoroso in vista del prossimo mercato estivo: Osimhen alla Juve <<<