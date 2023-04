Le probabili formazioni di Lazio-Juve: Immobile contro Vlahovic

Manca sempre meno all'inizio del big match di Serie A tra Lazio e Juve , sfida che chiuderà la 29a giornata di campionato. Quella tra biancocelesti e bianconeri si prospetta una partita particolarmente agguerrita, tra due delle migliori squadre del campionato italiano. Per la formazione di Allegri vincere sarà fondamentale: portando a casa i tre punti la Vecchia Signora si avvicinerebbe ancora di più alla zona Champions . Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

Bianconeri che scenderanno in campo invece con un 3-5-2. Szczesny tra i pali, con in difesa Gatti, Bremer e Alex Sandro. Sulle fasce pronti Cuadrado e Kostic, mentre in mediana agiranno Fagioli, Locatelli e Rabiot. Tandem d'attacco composto da Di Maria e Vlahovic, con Milik e Chiesa pronti a subentrare a partita in corso.