Casale: “Dobbiamo stare attenti alla Juve, cercheremo di fare il nostro gioco”

Il calciatore della Lazio ha parlato per presentare la partita in programma domani sera allo Stadio Olimpico contro la Juventus

La Juventus scenderà in campo domani sera contro la Lazio allo StadioOlimpico di Roma, nella partita valevole per la 29ª giornata del campionato italiano di serie A. I bianconeri vogliono continuare la loro rincorsa alle prime posizioni, e cercheranno di vincere la partita per accorciare il loro distacco proprio dalla formazione di Maurizio Sarri, attualmente seconda in classifica.