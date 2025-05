Lazio-Juve, la moviola di Calvarese: “Giusto il rosso a Kalulu”

“Partita “calda” dal punto di vista disciplinare, e infatti Massa conclude con 10 cartellini – 5 per parte. L’unica svista riguarda il mancato giallo nel primo tempo per Guendouzi (ammonito nella ripresa), mentre spicca il rosso per Kalulu. Ingenuo il francese, espulso per una manata a pallone lontano su Castellanos. Immagine sfuggita ai più sul live, dopodiché guardando bene il replay si vede come il francese – anche se le riprese sono lontane, ma si coglie il gesto – dia un colpo all’avversario sulla nuca. Difficile coglierlo dal campo ma espulsione fatta dopo OFR, in conformità con la linea di Rocchi, che in passato ha chiesto di punire il gesto anche al netto dell’intensità”, ha concluso. Nel frattempo arriva un annuncio clamoroso in vista del prossimo mercato estivo: Osimhen alla Juve <<<