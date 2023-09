L’avversario – Focus Berardi: da desiderio a minaccia per la Juventus

Sassuolo-Juventus, Berardi alla ricerca della forma migliore

Nell'ultima partita, Domenico Berardi è stato protagonista di una partita opaca, con qualche sprazzo di genio alternato a lunghi momenti di quiete. Il calciomercato ha rallentato la sua preparazione che lo ha visto scendere in campo solo nel terzo turno di campionato. In quell'occasione, contro l'Hellas Verona al Bentegodi, il giocatore aveva siglato una doppietta nel secondo tempo. La partita si è conclusa con il successo del Sassuolo per 3-1. In realtà, della formazione ultra offensiva neroverde, il giocatore parso più avanti di condizione e in forma è Andrea Pinamonti, autore già di 3 gol in 4 partite. Inizio abbastanza anonimo invece per Armand Laurientè, atteso alla stagione della consacrazione.