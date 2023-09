Dionisi: “Berardi è abituato ad essere chiacchierato sul mercato…”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha detto la sua sulla situazione di Berardi, rientrato in squadra dopo i rumors di mercato.

Ecco le sue parole: "Domenico è un professionista abituato ad essere chiacchierato sul mercato e appetibile, in primis è stato bravo lui a gestire questa cosa e a resettare tutto, ovvio che il rapporto che ha con tutti qui può facilitare questo ma in primis deve essere il giocatore che deve saper gestire queste cose, poi aver capito il suo stato d'animo può aver aiutato ma il merito è stato tutto suo, speriamo di poter parlare così per tante partite.