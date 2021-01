Le date delle semifinali di Coppa Italia: la Juve aspetta l’Inter

TORINO – La corsa della Juventus per la conquista di nuovi titoli continua. I bianconeri di Andrea Pirlo, infatti, domani scenderanno di nuovo in campo al Marassi di Genova, dove affronteranno la Sampdoria di Claudio Ranieri. La gara sarà valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2020-2021. Sarà l’inizio di un vero e proprio tour de force, con 5 partite in 15 giorni. Attualmente, la Vecchia Signora si trova al quarto posto con 36 punti, solamente 7 punti in meno del Milan e 5 in meno dell’Inter, rispettivamente prima e seconda in classifica. Inoltre, la Juve deve ancora recuperare il match contro il Napoli di Rino Gattuso: in caso di vittoria, potrebbe avvicinarsi ancora di più alle prime posizioni.

In settimana, poi, è arrivato anche il passaggio del turno in Coppa Italia. Mercoledì, infatti, la Juve ha battuto la SPAL per 4-0 nei quarti di finale, grazie alle reti di Alvaro Morata, Gianluca Frabotta, Dejan Kulusevski e Federico Chiesa. Adesso, affronterà l’Inter di Antonio Conte nella doppia sfida in semifinale, per conquistare la finalissima della competizione. Sarà una rivincita per la Vecchia Signora, uscita battuta per 2-0 nel match di San Siro di due settimane fa. Da poco, sono uscite le date dei due incontri e di quelli dell’altra semifinale, in cui si affronteranno Napoli e Atalanta.

La partita d’andata si giocherà a San Siro la sera del 2 febbraio 2021. Il ritorno, invece, sarà esattamente una settimana dopo, il 9 febbraio 2021, all’Allianz Stadium di Torino. L’altra semifinale, invece, sarà nei giorni successivi al Derby d’Italia: andata il 3 febbraio 2021 al Diego Armando Maradona e ritorno il 10 febbraio 2021 al Gewiss Stadium. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<