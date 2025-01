Lautaro: “Juventus? Gli episodi contano tanto nel calcio”

Lautaro Martinez, calciatore dell'Inter, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della sfida contro il Milan.

Lautaro Martinez, calciatore dell’Inter, ha detto la sua sulla Juve, parlando in conferenza stampa prima della partita contro il Milan. Ecco le sue parole: “Come stiamo? Benissimo, credo che abbiamo recuperato le energie anche se manca ancora un giorno e due allenamenti. Stiamo bene come gruppo come squadra, affrontiamo una squadra forte come il Milan che è l’unica che ci ha battuto in campionato. Sarà una sfida bella da giocare, prepareremo la gara per togliere qualcosa al Milan”.

Sulla vittoria del Milan

“La vittoria del Milan? Sicuramente è stata una partita che abbiamo vinto tutti, hanno avuto poco tempo per lavorare col nuovo allenatore: la Juventus stava vincendo ma gli episodi contano tanto nel calcio. Noi continueremo a preparare la gara anche dal punto di vista mentale, i dettagli fanno la differenza ed è successo così l’altra sera. Non ci saranno i tifosi come a San Siro, però noi pensiamo alla gara, a fare bene e a vincere la partita che è quello che vogliamo. Venire a giocare qui è stato importante in passato ed è stato importante aver vinto la coppa. È bello, sono riuscito a fare gol in due finali giocate qui: domani ci sarà la terza e sarà un derby, è importante preparare bene perché con l’Atalanta è stata una partita fisica però ci siamo come squadra. Faremo una grande gara”.