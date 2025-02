Lautaro: “Juve-Inter? Insultato sì, ma non bestemmiato”

Lautaro Martinez ha bestemmiato nel corso di Juve-Inter? Le parole dell'attaccante argentino al termine del match contro il Genoa

Grazie a una rete di Lautaro Martinez l’Inter ha battuto 1-0 il Genoa, raggiungendo così il primo posto in classifica in attesa del match del Napoli. Al termine della partita l’attaccante argentino ai microfoni di Dazn ha detto: “Non è stata una partita di grande qualità, però abbiamo messo l’anima e il cuore. L’importante era prendere i tre punti, per la sconfitta con la Juve che ci ha fatto malissimo. Siamo in piedi, concentrati. Sono contento per questa vittoria, per i compagni e la gente. Quando si parla tanto male di una persona ti dà fastidio, io ho insultato ma non ho mai bestemmiato. Questa cosa non la accetto, ma vado avanti. Chi mi conosce sa che uomo e che padre sono”.

Juve-Inter, cosa era successo con Lautaro Martinez

Nel corso del match tra Juve e Inter le telecamere di Dazn avevano inquadrato l'attaccante argentino particolarmente arrabbiato. Dal labiale sembrava proprio che il Toro avesse bestemmiato, cosa impedita dal regolamento della Serie A e punibile con la squalifica. Il Giudice Sportivo ha però deciso di non punire il giocatore, seguendo quanto già successo in altri precedenti. Se l'arbitro non segnala il fatto, infatti, la prova video non è ritenuta sufficiente visto che il labiale avrebbe potuto significare anche altro.